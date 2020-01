Sondaggi politici Eumetra: crisi M5S, la colpa è di Di Maio (Di venerdì 31 gennaio 2020) Sondaggi politici Eumetra: crisi M5S, la colpa è di Di Maio L’unico colpevole della crisi del Movimento 5 Stelle è Luigi Di Maio. E’ lui ad aver affondato i Cinque Stelle secondo il 47% degli italiani intervistati dai Sondaggi politici di Euromedia per Quarta Repubblica. Solo il 38% lo assolve mentre il 15% preferisce non esprimersi. Dimettendosi, è il ragionamento che fanno gli italiani, ha ammesso il proprio fallimento. Eppure non è bastato il suo passo indietro a frenare l’emorragia di voti che ha portato il Movimento ad ottenere percentuali irrilevanti nelle regionali di domenica. Anzi, i vertici pentastellati hanno dovuto subire l’onta di vedere parte di quel popolo, i Sondaggi politici di Demopolis parlano di un ben 11%, voltargli le spalle e preferire in Emilia Romagna il candidato di centrosinistra Stefano Bonaccini. Non solo. Il presidente ... termometropolitico

