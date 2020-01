Sondaggi politici elettorali dopo le elezioni in Emilia: bene PD e FDI, crolla M5S (Di venerdì 31 gennaio 2020) Fine settimana e arrivano anche oggi 31 gennaio 2020 i nuovi Sondaggi politici elettorali alla luce di quanto accaduto durante le elezioni regionali in Emilia Romagna. La vittoria del PD sembra fare bene anche a livello nazionale, con il partito di Zingaretti in crescita. Male invece il M5S, sempre più in calo e secondo gli italiani intervistati ormai giunto alla fine della sua corsa. Vediamo tutti i dati elaborati da Emg Acqua per Agorà dopo il voto delle elezioni regionali. Ultimi Sondaggi politici elettorali oggi 31 gennaio: PD in crescita, Fratelli d’Italia sale Il PD resta ancora molto lontano dalla Lega, ma nell’area di Governo è il partito che più giova delle elezioni regionali e cresce anche a livello nazionale, salendo di 1,1 punti percentuali e arrivando così al 21,2%. Resta comunque in testa a tutti la Lega, che mantiene il suo primato e si attesta al ... pensionipertutti

italiaanzitutto : RT @you_trend: ?? Ultima #Supermedia dei sondaggi di gennaio elaborata da #YouTrend per @Agenzia_Italia! ?? #FdI e #M5S mai così vicini ?? #L… - Francesco_Riz : RT @you_trend: ?? Ultima #Supermedia dei sondaggi di gennaio elaborata da #YouTrend per @Agenzia_Italia! ?? #FdI e #M5S mai così vicini ?? #L… - you_trend : ?? Ultima #Supermedia dei sondaggi di gennaio elaborata da #YouTrend per @Agenzia_Italia! ?? #FdI e #M5S mai così vi… -