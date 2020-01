Sole, la foto più dettagliata mai vista (Di venerdì 31 gennaio 2020) Il Sole così non lo avevamo mai visto. Il National Solar Observatory (Nso) statunitense ha diffuso le prime immagini ad alta risoluzione del Sole riprese dal nuovo telescopio solare Daniel Ken Inouye posto a 3000 metri di altitudine sul vulcano Haleakala a Maui, nelle Hawaii. Le immagini catturate dal più potente telescopio solare al mondo – con uno specchio primario di 4 metri di diametro, rispetto a quelli solitamente utilizzati di un metro e mezzo - mostrano il plasma della stella, per così dire, in ebollizione. Le componenti in cui appare la fotosfera sono celle convettive, ciascuna di dimensioni di circa 1000 km, prodotte dal plasma che trasporta l'energia dall'interno verso la superficie. Il moto convettivo genera i cosiddetti granuli in cui plasma più caldo sale e si espande per poi ridiscendere verso l'interno in corridoi di altro plasma più freddo collocati ai bordi dei granuli ... gqitalia

Alike1250 : @Alessan13775500 Ciao Ale... Non sono stupendi come le tue rose, ma sono fiori spontanei che si aprono col sole e v… - ActualitiyItaly : RT @Corriere: Sembra un croccante al miele ma è fondamentale per la nostra vita. Sapete di cosa si tratta? - OlgaCiccia : RT @ResLiguria: Giornata di sole alle Cinque Terre ?? Foto ©: -