Sofyan Amrabat alla Fiorentina, colpo di mercato per giugno (Di venerdì 31 gennaio 2020) Chiusura di calciomercato invernale con il botto per la Fiorentina. La società viola ha raggiunto l'accordo con l'Hellas Verona per il trasferimento di Sofyan Amrabat per giugno. Nella notte il club toscano, che aveva già trovato l'intesa con il giocatore, ha chiuso la trattativa con gli scaligeri sulla base di cifre vicine ai 20 milioni di euro più 1.5 di bonus. fanpage

