Softball, l’Italia impensierisce il Giappone e poi batte la Nuova Zelanda in Australia Pacific Cup 2020 (Di venerdì 31 gennaio 2020) Seconda giornata di Australia Pacific Cup 2020 per l’Italia, alla prima uscita in un anno di Softball che porterà verso il torneo olimpico. Le azzurre hanno mostrato sensazioni di buonissimo livello soprattutto nel primo match, contro il Giappone (2° ai Mondiali 2018, per citare il risultato internazionale più recente), pur perso per 2-0. Le ragazze del manager Enrico Obletter hanno poi travolto la Nuova Zelanda per 8-0. Nel match contro le nipponiche, disputato all’inizio di una giornata estremamente calda, è decisivo direttamente il primo inning, con il fuoricampo da 2 RBI (il suo e quello di Ichiguchi) da parte di Fujita. L’Italia, però, non demorde e anzi fa ripetutamente soffrire il Giappone, prima con un doppio di Howard nella terza ripresa, poi con un’ottima prova di Lacatena al lancio, dove non concede quasi niente. Ci riprovano Piancastelli e Filler nel ... oasport

