Smog, Legambiente: “A Milano Gennaio 2020 il peggiore degli ultimi 10 anni” (Di venerdì 31 gennaio 2020) “Gennaio è stato un mese decisamente tossico dal punto di vista della qualità dell’aria. A Milano il conto dei giorni di superamento dei limiti di legge per le concentrazioni di polveri sottili taglia il traguardo negativo dei 27, praticamente per quasi tutto il mese si è respirata un’aria malsana, con livelli di polveri sottili che hanno toccato anche valori doppi rispetto a quelli che la normativa europea considera tollerabili per la salute umana”. Così Legambiente Lombardia in una nota in cui evidenzia come il dato relativo ai giorni di superamento dei limiti per il mese di Gennaio sia “il peggiore degli ultimi 10 anni”. “Se negli anni il livello delle concentrazioni atmosferiche degli inquinanti ha teso a ridursi, grazie ai miglioramenti di motori, impianti termici e industriali, la situazione continua invece ad andare malissimo ... meteoweb.eu

