Smog, blocco del traffico domenica 2 febbraio a Milano: potenziato il servizio di metro e bus Atm (Di venerdì 31 gennaio 2020) Atm ha predisposto 380 corse aggiuntive sulle linee della metropolitana e 1.500 corse aggiuntive sulle principali “linee di forza” della rete di superficie in occasione del blocco totale del traffico previsto per domenica 2 febbraio a Milano. Linee potenziate anche in direzione San Siro per permettere ai tifosi di raggiungere lo stadio in occasione della sfida di Serie A Milan-Verona. fanpage

