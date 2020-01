Slittino, Coppa del Mondo Oberhof 2020: avanzano tutti gli azzurri in Nations Cup (Di venerdì 31 gennaio 2020) tutti avanti gli azzurri al termine della Nations Cup per quanto riguarda la Coppa del Mondo di Slittino ad Oberhof, in Germania: cinque su cinque, tutti qualificati alle gare per il week-end. Al femminile c’è stato l’atteso ritorno di Sandra Robatscher, ferma a lungo per infortunio: sedicesima l’altoatesina nella prova vinta dalla svizzera Natalie Maag. Avanti anche Nina Zoeggeler. Una coppia di qualificati anche al maschile: quindicesimo e sedicesimo Leon Felderer e Lukas Gufler, primo nettamente l’austriaco Jonas Mueller. Nel doppio sono quinti Ludwig Rieder/Patrick Rastner, si aggiudicano la gara gli austriaci Yannick Mueller/Armi Frauscher. gianluca.bruno@oasport.it Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo Clicca qui per seguirci su Twitter Foto: ... oasport

OA_Sport : Slittino, la Coppa del Mondo fa tappa ad Oberhof per tre graduatorie assolutamente in bilico - MondoSportivoIT : Slittino, Coppa del Mondo – Dopo Sigulda, Fischnaller è ancora in corsa - - LivioAcri : RT @azzurridigloria: ??#SLITTINO, COPPA DEL MONDO 2020?? ??@DominikFisch ??Emanuel Rieder/Simon Kainzwaldner Doppio podio per @Fisiofficial… -