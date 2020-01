SkyTG24 e la galleria fotografica del Capodanno cinese del 2020 di un anno fa (Di venerdì 31 gennaio 2020) Il 23 gennaio 2020 sarebbe stato “pubblicato” un articolo sul sito di SkyTG24 dal titolo «Capodanno cinese, le celebrazioni a Pechino e Shanghai. FOTO» dove viene pubblicata una galleria di otto fotografie relative ai festeggiamenti. C’è un problema, soprattutto ragionando sul fatto che in questo periodo la Cina affronta l’epidemia del Coronavirus e le autorità abbiano posto un blocco. SkyTG24 L’articolo attualmente visibile sul sito di SkyTG24 con la data del 23 gennaio 2020. Nonostante la data del 23 gennaio 2020 sia ben presente nell’articolo, le foto non risultano affatto scattate di recente e di conseguenza non dimostrano in alcun modo attuali festeggiamenti a Pechino e Shanghai. Le foto Le foto presenti nella galleria sono del 2019. Basta cercare su GettyImages per trovarle una ad una. Al momento riportiamo solo l’esempio ... open.online

