«Sky Sport Quiz Reward » Al via il primo quiz sportivo nella storia di Sky (Di venerdì 31 gennaio 2020) Si chiama Sky Sport quiz Reward ed è il primo quiz Sportivo nella storia di Sky. Parte venerdì 31 gennaio e sarà in onda ogni settimana, fino al 10 aprile, alle ore 21, su Sky Sport Uno (disponibile anche on demand su Sky Q).A presentarlo una coppia inedita: il giornalista di Sky Sport Marco Cattaneo e la conduttrice di Sky TG24 Sara... digital-news

SkySport : Vanessa #Bryant: 'Non riesco a immaginare la vita senza #Kobe e Gigi' - SkySport : Gol, assist e amore per la famiglia: chi è Matias #Viña, il terzino in arrivo al #Milan - SkySport : #Lazio-#Giroud, c'è l'accordo: i biancocelesti cercano l'intesa con il #Chelsea -