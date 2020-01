Sky promuove Stephen van Rooyen alla guida delle operazioni europee (Di venerdì 31 gennaio 2020) Stephen van Rooyen, a capo di Sky Gran Bretagna, è stato promosso anche per sovrintendere alle operazioni in Germania e in Italia, in una trasformazione di gestione progettata per sostenere l'espansione internazionale dal proprietario Comcast. Stephen van Rooyen diventerà chief executive per il Regno Unito e l'Europa, con i responsabili di Sky Italia e Sky Deutschland che faranno... digital-news

