Sky: Gervinho verso il Qatar (Di venerdì 31 gennaio 2020) Nella sua conferenza stampa il tecnico del Parma, D’Aversa, lo aveva grosso modo anticipato. Ora è quasi una certezza. Gianluca Di Marzio scrive sul suo sito che l’avventura di Gervinho al Parma sta per finire. Dopo una stagione e mezzo. L’attaccante starebbe per partire per il Qatar. Un’operazione in via di definizione. Il Parma ha già sostituito il suo tesserato con Caprari. Questo è ciò che scrive Di Marzio: “Dopo una stagione e mezzo, sta per volgere al termine l’avventura di Gervinho al Parma. Come confermato dallo stesso allenatore Roberto D’Aversa, l’ivoriano sta per lasciare gli emiliani per sistemarsi in Qatar. L’operazione è in via di definizione e il Parma è già intervenuto sul mercato con l’acquisto di Caprari per sostituire il vuoto che lascerà Gervinho”. L'articolo Sky: Gervinho verso il Qatar sembra essere ... ilnapolista

napolista : Sky: Gervinho verso il Qatar L’operazione è in via di definizione. Dopo una stagione e mezzo l’avventura del calcia… - NandoPiscopo1 : RT @SkySport: '#Gervinho andrà via da #Parma'. #DAversa apre il caso di calciomercato #SkyCalciomercato #SkyCalciomercatoDay - SkySport : '#Gervinho andrà via da #Parma'. #DAversa apre il caso di calciomercato #SkyCalciomercato #SkyCalciomercatoDay -