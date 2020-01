Skicross, Coppa del Mondo 2020: Naeslund e Midol firmano il miglior tempo nelle qualifiche di Megeve (Di venerdì 31 gennaio 2020) La Coppa del Mondo 2020 di Skicross, disciplina dello sci freestyle, è sbarcata a Megeve (Francia) dove va in scena la decima tappa delle dodici in programma. Oggi si sono disputate le qualificazioni in terra transalpina, poi nel weekend spazio alle finali. Tra le donne è stata la svedese Sandra Naeslund a realizzare il miglior tempo (59.04) precedendo di otto decimi la canadese Marielle Thompson. La scandinava, leader della classifica generale con 79 punti di vantaggio sulla svizzera Fanny Smith, sembra essere la grande favorita della vigilia ma attenzione proprio all’elvetica che può piazzare il colpaccio (oggi quarta a 1.04, preceduta di due centesimi dalla tedesca Daniela Maier). C’è gloria anche per l’Italia perché Lucrezia Fantelli, forte del suo dodicesimo posto a 1.70 di ritardo, accede al tabellone a eliminazione diretta a cui erano ammesse le migliori 16 ... oasport

