Skeleton, Coppa del Mondo St. Moritz 2020: Tina Hermann precede Jacqueline Loelling che ormai vede il terzo titolo (Di venerdì 31 gennaio 2020) Doppietta tedesca nella tappa di Sankt Moritz (Svizzera) settimo appuntamento della Coppa del Mondo di Skeleton 2019-2020. Il successo va a Tina Hermann che, grazie a due manche superlative, distanzia la connazionale Jacqueline Loelling che, invece, conferma il suo primo posto in classifica salendo a quota 1472, con 53 punti di vantaggio sulla vincitrice di oggi, quindi Janine Flock è terza a 1414. Perde una grande occasione, invece, Elena NikiTina che scivola a -102 punti dalla vetta con il risultato odierno. Tina Hermann, dunque, fa il bis dopo Konigssee e centra la decima vittoria in carriera, rimettendosi in corsa per la Sfera di Cristallo. Nella prima manche la ventisettenne nativa di Colonia ha fatto segnare il miglior tempo in 1:10.05, quindi nella seconda si è superata, andando addirittura a fissare il nuovo record della pista in 1:09.82 per un crono complessivo di 2:19.87. Alle ... oasport

