Skeleton, Coppa del Mondo: Martins Dukurs vince a St. Moritz e sale in vetta alla classifica generale, Bagnis 17° (Di venerdì 31 gennaio 2020) Martins Dukurs approfitta degli errori dei rivali, si aggiudica la tappa di Sankt Moritz (Svizzera), settimo appuntamento della Coppa del Mondo di Skeleton 2019-2020 e, contemporaneamente, scappa in classifica generale. Ad una sola tappa dalla conclusione (Sigulda il 15-16 febbraio, prima dei Mondiali di Altenberg), infatti, il lettone comanda la graduatoria generale con 1440 punti contro i 1419 di Alexander Tretiakov, i 1381 di Yun Sungbin ed i 1314 di Felix Keisinger. Sulla lunghissima pista elvetica, da ben 1722 metri e con 16 curve, Martins Dukurs chiude con il crono complessivo di 2:15.89 (1:07.73 nella prima manche e 1:08.16 nella seconda) e rimonta dalla quarta posizione fino al successo. Alle sue spalle un duo tedesco composto da Felix Keisinger e Axel Jungk. Il primo ha concluso a 31 centesimi (1:07.98 e 1:08.22) mentre il suo connazionale si è classificato a 34 centesimi ... oasport

