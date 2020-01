Siria, Erdogan pronto a inviare le truppe come in Libia: “Governo siriano tiranno a Idlib”. E accusa la Russia di aver violato la tregua (Di venerdì 31 gennaio 2020) Recep Tayyip Erdoğan punta a consolidare la propria presenza nello scacchiere mediorientale. come in Libia, dove ha inviato truppe a sostegno del Governo di Accordo Nazionale di Fayez al-Sarraj per frenare l’avanzata del generale Khalifa Haftar, sostenuto da Russia, Egitto ed Emirati Arabi, anche in Siria il presidente turco sta pensando all’intervento militare nell’area di Idlib, ultima roccaforte dei ribelli, in risposta ai raid aerei della coalizione formata dal regime di Damasco e dalle forze inviate da Vladimir Putin. “La Turchia non resterà a guardare di fronte agli sviluppi a Idlib e in altre regioni della Siria – ha dichiarato il Sultano in un discorso ai membri del suo partito, l’AkParti – Vogliamo il ritorno della stabilità in Siria e per questo faremo tutto ciò che è necessario, anche sul piano militare. Nessuno può costringerci ad ... ilfattoquotidiano

