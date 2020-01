Sica (Lega): “Strafottenza e ritardi sul ponte per il fiume Asa” (Video) (Di venerdì 31 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minuto Definisce strafottenza il ritardo registrato nell’intervento per ripristinare il ponte sul fiume ASa, il consigliere provinciale della Lega, Ernesto Sica, già sindaco del comune di pontecagnano Faiano sul quale insiste l’infrastruttura chiusa per mancanza di sicurezza. Ad oltre un mese dallo stop, stamani sono stati effettuati i primi test attraverso i quali l’amministrazione provinciale del presidente Strianese ( Sica siede tra i banchi dell’opposizione) potrà decidere se riaprire almeno una carreggiata del ponte. Ma per Sica si deve fare presto e prevedere anche servizi alternativi per andare incontro alle esigenze della popolazione, messa in ginocchio dalla chiusura del ponte. L'articolo Sica (Lega): “Strafottenza e ritardi sul ponte per il fiume Asa” (Video) proviene da Anteprima24.it. anteprima24

