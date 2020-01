Si chiude il calciomercato invernale: tutte le operazioni dell’Avellino (Di venerdì 31 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoAvellino – Si è chiusa da poco la finestra invernale del calciomercato. Una sessione che per l’Avellino si è resa fondamentale dopo gli infortuni di Silvestri e Charpentier. Il ds biancoverde ha portato a termine nove entrate distribuite in ogni reparto. In uscita, oltre alla rescissione di Petrucci, altre tre operazione tra prestiti e addii. In entrata: Nove nuovi innesti per Ezio Capuano. Ecco i volti nuovi: Dini (portiere, prestito); Bertolo (difensore, fino a giugno 2020), Izzillo (centrocampista, fino a giugno 2020); Rizzo (centrocampista, prestito); Garofalo (centrocampista, fino a giugno 2020); Ferretti (attaccante esterno, fino a giugno 2021); Sandomenico (attaccante esterno, prestito); Federico (centrocampista, prestito fino al 2021 con opzione triennale); Pozzebon (attaccante, prestito). In uscita: In quattro hanno salutato ... anteprima24

FabrizioRomano : Il Milan chiude il colpo Saelemaekers dall’Anderlecht: affare in definizione, pronto a sbarcare a Milano per visite… - DiMarzio : #Calciomercato | Scatto nella notte della #Fiorentina, che chiude per #Amrabat: i dettagli dell'operazione - DiMarzio : L’@Inter chiude per il giovane talento #Satriano del #Nacional, trattato anche dal @CagliariCalcio: domani l’arrivo… -