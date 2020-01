Sì, c’è qualcuno che ha confuso il coronavirus con la birra Corona su Google (Di venerdì 31 gennaio 2020) Un meme sullo scambio tra Corona e Coronavirus Su Google le ricerche correlate alla parola chiave Coronavirus sono aumentate del 1.050% negli ultimi giorni. Segno che l’allerta è cresciuta in tutto il mondo rispetto al virus, la cui diffusione ha l’epicentro nella città cinese di Wuhan. Ma nel boom di ricerche a traino, ce n’è anche una che lascia piuttosto perplessi: “Corona beer virus“. Segno che alcuni utenti hanno associato il nome della famosa birra al virus. Le ricerche sul Coronavirus su Google La maggior parte di queste ricerche è partita da Taiwan. Ma l’associazione fallace, stando ai dati di Google, è venuta a galla anche in Cile, Vietnam, Paesi bassi ed Emirati Arabi Uniti. In Cina l’assonanza ha indotto numerosi utenti a interrogare il motore di ricerca (raggiunto con una Vpn, evidentemente) con la chiave “beer virus“, ... wired

