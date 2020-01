Show in conferenza stampa, Mourinho si intervista da solo (VIDEO) (Di venerdì 31 gennaio 2020) Il re delle conferenze stampa porta a casa un altro Show da antologia. José Mourinho intervista José Mourinho. Così certo che le prime domande della conferenza prima di Tottnham-City sarebbero state sul mercato, il tecnico ha preso la parola e… le domande se le è fatte da solo. “Ti aspetti qualche acquisto da qui alla fine del calciomercato? No, nessuno”, si è domandato tra le risate generali. “Passiamo alla seconda domanda adesso o alla terza…”. L'articolo Show in conferenza stampa, Mourinho si intervista da solo (VIDEO) ilNapolista. ilnapolista

napolista : Show in conferenza stampa, Mourinho si intervista da solo (VIDEO) Il tecnico del Tottenham prima del match col Manc… - ItaSportPress : Tottenham, Mourinho e lo show in conferenza stampa: si intervista da solo... - - radiokisskiss : Shakira e J-Lo conquistano tutti alla conferenza di presentazione del Super Bowl ?? Tutto pronto per l'evento sport… -