Serie A, variazione di orario per Fiorentina Brescia e Inter Sassuolo (Di venerdì 31 gennaio 2020) Serie A, variazione di orario per quanto riguarda i match della Fiorentina contro il Brescia e dell’Inter contro il Sassuolo Piccola variazione di orario per l‘8° turno del campionato di Serie A che riguarda due match. Tramite un comunicato ufficiale infatti la Lega ha ufficializzato il cambio di orario dei match di Fiorentina Brescia e Inter Sassuolo. Fiorentina Brescia si giocherà domenica 8 marzo alle 12:30 anziché alle 15:00; Inter Sassuolo invece sempre l’8 marzo ma alle 15:00 invece che alle 12:30. Leggi su Calcionews24.com calcionews24

MarekNapoli : RT @napolimagazine: SERIE A - Ottava giornata di ritorno, variazione degli orari delle gare Fiorentina-Brescia ed Inter-Sassuolo https://t.… - InterMagazine2 : RT @calciomercato_m: SERIE A - Ottava giornata di ritorno, variazione degli orari delle gare Fiorentina-Brescia ed Inter-Sassuolo https://t… - roma_magazine : RT @calciomercato_m: SERIE A - Ottava giornata di ritorno, variazione degli orari delle gare Fiorentina-Brescia ed Inter-Sassuolo https://t… -