Senegal, a Dakar riapre l’Istituto Italiano di Cultura: all’inaugurazione la vice ministra Del Re (Di venerdì 31 gennaio 2020) La vice Ministra Emanuela Del Re ha inaugurato a Dakar la sede dell’Istituto Italiano di Cultura che riapre nella capitale Senegalese dopo 25 anni. “Vogliamo rafforzare il legame già stretto con il Senegal e, in generale, con un continente straordinario – ha detto Del Re nel suo discorso – L’Africa è una terra di opportunità che si possono realizzare perseguendo i valori della tolleranza e della pace; la Cultura è al servizio di questi valori”. “Dakar e il Senegal – ha proseguito – sono un punto di riferimento imprescindibile per la promozione e la valorizzazione del patrimonio Culturale sempre più ricco e vivo del continente”. La vice Ministra ha poi presieduto la riunione di coordinamento degli Istituti Italiani di Cultura dell’Africa sub-sahariana a conclusione del programma “Italia, Culture, Africa”, la rassegna annuale ideata e promossa dalla Direzione ... ildenaro

Milko5571 : @LaPanceraRosa @matteosalvinimi Ignorantello vieni a farti un giro in Senegal o in Mali e poi mi dirai se ti sembra… - agenzia_nova : #Senegal-#Italia: Del Re incontra il presidente Sall a Dakar, focus su agricoltura, infrastrutture e cultura. Leggi… - TeodoroMiano : RT @agenzia_nova: Cooperazione culturale e aiuto allo sviluppo. Ecco i temi al centro della visita in #Senegal ???? della viceministro degli… -