Selvaggia Roma Instagram, intrigante allo specchio: «Che décolleté meraviglioso!» (Di venerdì 31 gennaio 2020) La bellissima influencer Romana Selvaggia Roma su Instagram ogni giorno continua a fare strage di cuori. I suoi oltre 950 mila followers rimangono stregati davanti alle sue curve perfette. La ragazza ogni giorno si allena costantemente in palestra per scolpire alla perfezione il suo fisico mozzafiato. Poche ore fa ha caricato una sua foto allo specchio decisamente intrigante, descrivendola così: «Ma tu brilla, brilla sempre e se qualcuno cercherà di spegnerti tu inizia a brillare più forte». Il suo look da sera non è passato minimamente inosservato. Il post è piaciuto moltissimo e in pochissimo tempo i suoi numerosi ammiratori lo hanno invaso di like e commenti. Leggi anche –> Selvaggia Roma Instagram, la mini sfilata in bikini è sublime: «Che mappamondo!» Selvaggia Roma Instagram: intrigante allo specchio La bella Selvaggia Roma ha pensato bene di scattarsi una foto allo ... urbanpost

OhWhatFun__ : Sconvolta dal mutamento “genetico” delle sorelle Vella e di selvaggia Roma. Totalmente attonita. - 79_Alessio : RT @madmaxsomm: via Cola di Rienzo il regno della sosta selvaggia autorizzata #Roma #terzomondo - emlistar : RT @madmaxsomm: via Cola di Rienzo il regno della sosta selvaggia autorizzata #Roma #terzomondo -