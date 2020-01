Sei parlamentari espulsi da M5s per mancate rendicontazioni (Di venerdì 31 gennaio 2020) Sono cinque deputati e un senatore gli espulsi dai probiviri M5s per mancate rendicontazioni. Lo rende noto il blog delle stelle. Il senatore è Alfondo Ciampolillo. I deputati sono: Nadia Aprile, Flora Frate, Michele Nitti, Santi Cappellani, Massimiliano De Toma. I probiviri hanno esaminato i casi di 30 parlamentari. "Un chiaro impegno preso coi cittadini fin dalla nascita del MoVimento 5 Stelle, un approccio più sobrio alle istituzioni. L'idea - si legge sul blog delle stelle - di una politica capace di spendere il denaro pubblico con la stessa oculatezza di chi spende il denaro proprio. Il percorso iniziato ad inizio novembre per la regolarizzazione di rendicontazioni e restituzioni degli eletti in Parlamento, ha portato alla regolarizzazione della maggioranza delle posizioni pendenti. Questo e' motivo di orgoglio e un chiaro segnale di rispetto degli impegni presi verso i ... agi

