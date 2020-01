Seat Leon - Come cambia la nuova generazione (Di venerdì 31 gennaio 2020) Tre generazioni di successo in 20 anni sono il biglietto da visita di un modello ormai maturo Come la Seat Leon, pronta ad arrivare sul mercato nella sua quarta serie. Le sinergie all'interno del gruppo Volkswagen hanno permesso di sfruttare molte delle soluzioni appena introdotte dall'ottava serie della Golf, inclusi i powertrain ibridi, ma la quarta Leon trova nel design il suo elemento distintivo. Si tratta di uno stile coerente con la più recente immagine del marchio spagnolo, ma allo stesso tempo innovativo grazie a dettagli che probabilmente ritroveremo poi sui modelli del futuro. Dietro. La coda è uno dei punti più originali della nuova Leon e quello dove probabilmente le differenze si fanno più nette. Troviamo infatti un elemento a Led inedito che attraverso l'intero portellone, mentre la forma dei gruppi ottici richiama quella dei corrispettivi anteriori: nulla a che vedere con ... quattroruote

