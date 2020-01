Scoperto tunnel record tra USA e Messico: un chilometro e mezzo di narcotraffico (Di venerdì 31 gennaio 2020) Parte da Tijuan in Messico per arrivare alla periferia di San Diego negli Stati Uniti facendosi beffe del tanto conteso confine tra i due Stati: stiamo parlando del tunnel record adibito al contrabbando di droga e altre merci. I record del tunnel: simbolo della ricchezza dei cartelli Scavato 25 metri sotto terra, il tunnel si distingue da tutti quelli scoperti finora per la sua notevole lunghezza di circa 1,3 km, ma anche per la sua sofisticatezza: secondo quanto dichiarato dalla CBP statunitense (Dogane e Polizia di Frontiera) esso è dotato di un impianto elettrico e di ventilazione, di un ampio sistema ferroviario con carrelli e persino di un ascensore ad ogni entrata.Il tunnel con la sua altezza di 170 cm e larghezza di 70 cm, è in grado di ospitare comodamente un uomo di media altezza. “La raffinatezza di questo tunnel dimostra la determinazione e le risorse monetarie ... thesocialpost

