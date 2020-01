Sci, che cosa mangiare sulle piste (Di venerdì 31 gennaio 2020) Per affrontare una giornata sugli sci, è necessario sia essere preparati fisicamente, che seguire una dieta equilibrata che fornisca il giusto apporto di energia. È sbagliato credere di potersi rimpinzare di dolci, salumi e digestivi solo perché ci si sta dedicando ad un’attività fisica impegnativa: un’alimentazione corretta, a base di cibi sani, deve essere la regola sempre, sia sulla neve che in città, e migliorerà la vostra prestazione sugli sci, come spiega la Scuola Italiana Sci Dolomiti di Brenta. sulle piste, quando il corpo è sotto sforzo, la maggioranza delle calorie deve derivare dai carboidrati (55-60%), ed è consigliabile limitare i grassi, che rendono più lungo e difficoltoso il processo digestivo. Le proteine sono importanti, ma la loro dose non deve superare il 10-12% del fabbisogno giornaliero. La prima ... gqitalia

matteosalvinimi : Storica tripletta italiana nella Coppa del Mondo femminile di sci! APPLAUSI a Elena Curtoni, Marta Bassino e Feder… - MyPass_ : RT @pizzo_76: Tutto sullo #skipass di #MadonnadiCampiglio: come saltare le code e come pagare solo per quello che si scia #mypassski #trave… - Giuseppe_Galli : RT @Cesare_Damiano: Serve una lettura sistemica dei dati su #salute e #sicurezza sul #lavoro. Le statistiche del 2019 ci dicono che le cose… -