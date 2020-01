Sci alpino, Coppa Europa 2020: Sebastian Holzmann vince lo slalom di Jaun, sesto Liberatore davanti a Vaccari (Di venerdì 31 gennaio 2020) Sebastian Holzmann si è aggiudicato lo slalom in notturna di Jaun (Svizzera) valevole per la Coppa Europa di sci alpino 2019-2020. Il tedesco, dopo una prima manche dominata, ha stretto i denti nella seconda, chiudendo con il tempo complessivo di 1:37.22 con 33 centesimi sul padrone di casa Marc Rochat e 50 sull’austriaco Adrian Pertl che si è messo in luce in Coppa del Mondo con l’ottavo posto nella gara tra i pali stretti di Kitzbuhel. Quarta posizione per l’elvetico Dionys Kippel a 92 centesimi, con sette gradini risaliti nella seconda metà di gara, quindi è quinto il croato Matej Vidovic a 1.07. Sesta e settima posizione per due nostri portacolori. Federico Liberatore precede Hans Vaccari con un distacco di 1.09 e 1.35. Vaccari, inoltre, è autore di una rimonta clamorosa nella seconda manche, con 22 posizioni recuperate. Tra l’ottava e l’undicesima ... oasport

