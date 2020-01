Scandalo Meghan Markle: ubriaca e senza freni sconvolge Harry (Di venerdì 31 gennaio 2020) La Megxit ha sconvolto il Regno Unito. Nessuno si aspettava un tale epilogo e proprio a ridosso della Brexit. Sembrerà un caso, ma le due cose hanno gettato delle ombre sulla famiglia reale inglese. C’è anche qualcosa altro che non va giù a Harry, un disastro che Meghan ha combinato… Meghan ubrica Non tutti sanno che alle sue prime nozze Meghan era ubriaca e questo Scandalo non è mai stato superato. per questa ragione è stata sempre considerata una outsider non in grado di rispettare le direttive di Backingham Palace, così come i cerimoniali. L'articolo Scandalo Meghan Markle: ubriaca e senza freni sconvolge Harry proviene da Velvet Gossip. velvetgossip

infoitcultura : Harry e Meghan in Canada, scoppia il caso sicurezza. La coppia all'attacco per lo scandalo 'foto rubate' - infoitcultura : Appaiono le prime foto della nuova vita di Meghan Markle dopo lo scandalo reale -