Sassuolo-Roma, Serie A: probabili formazioni, pronostici (Di venerdì 31 gennaio 2020) Sassuolo-Roma è l’anticipo del sabato sera della ventidusima giornata di Serie A. La squadra allenata da Fonseca ha iniziato male il 2020 ma nel derby contro la Lazio ha giocato una gran partita e proverà ad approfittare dei limiti difensivi degli avversari: statistiche, probabili formazioni e pronostici. Sassuolo – Roma sabato ore 20:45 La Roma ha raccolto poco in questo avvio del 2020, ma è ancora al quarto posto in classifica e nell’ultimo turno ha giocato una gran partita nel derby contro la Lazio mettendo in mostra una condizione fisica ottimale. L’allenatore Fonseca ha fatto delle scelte coraggiose lasciando fuori Kolarov e Florenzi, che poi in settimana è stato ceduto in prestito al Valencia. La settimana di calciomercato è stata movimentata: sono arrivati Ibanez, Villar e Carles Perez. Dei calciatori giovani che inizialmente arrivano per fare la ... ilveggente

