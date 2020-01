Santo e Onomastico del giorno 31 gennaio. San Giovanni Bosco (Di venerdì 31 gennaio 2020) Santo e Onomastico del giorno 31 gennaio. Oggi si celebra San Giovanni Bosco, il Salesiano per eccellenza, ha dedicato la sua vita all’educazione dei giovani. Giovanni Bosco, sacerdote Patrono dei giovani e degli editori cattolici Nasce il 16 agosto 1815 presso Castelnuovo nella diocesi di Torino. Diventa sacerdote e nei primi anni di sacerdozio ha … L'articolo Santo e Onomastico del giorno 31 gennaio. San Giovanni Bosco proviene da www.meteoweek.com. meteoweek

mxrtynx__ : Oggi è il mio onomastico ed onestamente mi verrebbe voglia di tirare solo giù il mio santo - respirocalum : Tipa in tl che non riesco più a trovare “oggi è il mio onomastico” E io che: “chissà come si chiama e chi è il san… - zazoomnews : Santo e Onomastico del giorno 29 gennaio. Si festeggia San Valerio - #Santo #Onomastico #giorno #gennaio. -