Sanremo, Rita Pavone: il testo della canzone “Niente (Resilienza 74)” (Di venerdì 31 gennaio 2020) Rita Pavone a Sanremo 2020: il testo e la recensione del brano “Niente (Resilienza 74)” Anche la straordinaria e iconica Rita Pavone sarà tra i Big in gara al Festival di Sanremo 2020 condotto da Amadeus e che andrà in onda dal 4 all’8 febbraio in prima serata su Rai 1. L’energica artista parteciperà alla kermesse canora ben 48 anni dopo la sua prima e unica partecipazione e Rita Pavone al Festival della canzone italiana porterà “Niente (Resilienza 74)”, titolo emblematico tutto da scoprire. Trovate il testo della canzone “Niente (Resilienza 74)” sul numero di questa settimana di Tv Sorrisi e canzoni, ma nel numero precedente era stata fatta una piccola recensione della canzone di Rita Pavone dal titolo “Niente (Resilienza 74)”, dalla quale scopriamo che la canzone ha un grande ritmo e un’anima rock dal vestito moderno. ... lanostratv

