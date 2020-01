Sanremo | non solo Foa | anche Mara Maionchi tuona contro Junior Cally

Mirko Matteucci torna in tv - ma non a Propaganda Live : sarà l’inviato speciale a Sanremo per RaiPlay : Mirko Matteucci inviato a Sanremo per RaiPlay Dopo mesi di silenzio e alcuni misteriosi video su un imminente ritorno in tv, l’ex inviato di Propaganda Live, Mirko Matteucci, svela il mistero sul suo futuro artistico: sarà l’inviato di RaiPlay a Sanremo. E in un’intervista al Messaggero si confessa. “Sono diventato l’inviato ufficiale di RaiPlay. Avrò una mia striscia quotidiana, intitolata Le storie di Mirko. E Sanremo ...

Alessandro Cattelan non sarà al festival di Sanremo : "L'aria è di tutti" - : Francesca Galici Alessandro Cattelan non sarà al festival di Sanremo; il conduttore è stato nella cittadina ligure, davanti all'Ariston, solo per girare il promo di EPCC Alessandro Cattelan non sarà al festival di Sanremo. Da ieri circolavano voci in merito a una sua presenza sul palco dell'Ariston, dopo che lo stesso conduttore aveva condiviso nella mattinata una foto davanti all'ingresso del teatro. In tanti avevano fantasticato ...

Sanremo 2020 - Amadeus svela perché Monica Bellucci non ci sarà : Monica Bellucci non sarà a Sanremo e Amadeus svela i motivi della sua assenza dopo che era stata annunciata fra gli ospiti che avrebbero calcato il palco dell’Ariston. Manca ormai pochissimo all’inizio del Festival e la 70esima edizione si preannuncia ricca di emozioni. Negli ultimi giorni, come spesso accade, intorno alla kermesse sono nate numerose polemiche. Non solo quelle riguardanti Francesca Sofia Novello e Junior Cally, ...

Sanremo 2020 - Emma Marrone alla vigilia del festival : "Non potevo non parlare della malattia" : Adesso Emma Marrone è pronta a tornare all’Ariston: non in gara, ma come super ospite al festival di Sanremo 2020. Gli ultimi mesi per lei sono stati difficilissimi: la malattia e lo stop dalle scene e poi il ritorno. Sempre in grande stile, sempre all’insegna della forza. Che è il suo tratto distin

Amadeus svela il vero motivo per cui Monica Bellucci non sarà a Sanremo : Nei mesi scorsi era stata data per certa la presenza di Monica Bellucci al Festival di Sanremo. L’attrice però ha recentemente dichiarato che non salirà sul palco dell’Ariston con Amadeus. “Il signor Amadeus e io ci siamo incontrati mesi fa, ipotizzando un progetto insieme. Purtroppo, per cause maggiori non siamo riusciti nel nostro fine. Auguro un bel Festival a lui e al suo team e spero in un’altra possibilità nel ...

Sanremo 2020 - chi sono i cantanti in gara e quali le loro canzoni di successo. Le hit e le non-hit dei 24 “Big” scelti da Amadeus. PRIMA PARTE : Passiamo in rassegna la PRIMA metà dei 24 Big selezionati da Amadeus per Sanremo 2020. Per ognuno la canzone più ascoltata su Spotify: da “Magicabula” del contestato Junior Cally ad “Adesso” del talentuoso Diodato Per soffiare le candeline sui 70 anni del Festival più longevo e appassionante d’Italia, che tutto il mondo ci invidia, la Rai ha deciso di sperimentare con Amadeus: una nuova carta aziendale di successo ...

Sanremo 2020 - Amadeus : “Le polemiche? Non ci penso - sono spontaneo e ci sta qualche gaffe” : Il conduttore e direttore artistico del prossimo Festival di Sanremo prova a gettare acqua sulle polemiche roventi scatenatesi nelle ultime settimane sulla kermesse: "A settembre pensavo 'non ci saranno polemiche, sono il presentatore della porta accanto', e invece è successo veramente di tutto".Continua a leggere

Riki posta la cover - ma non rischia la squalifica da Sanremo 2020 - : Serena Granato In una nota diramata dall'organizzazione del Festival di Sanremo 2020, è stato riportato che Riki non rischia la squalifica dalla gara dei Big Mancano ormai pochi giorni all'inizio della settantesima edizione del Festival di Sanremo. L'evento in arrivo verrà condotto da Amadeus su Rai 1 e si terrà al Teatro Ariston dal 4 all'8 febbraio. Ma, negli ultimi giorni, sono esplose le prime polemiche sull'attesa gara della ...

Sanremo 2020 - Amadeus : “Non accetto e non accetterò mai che non puoi più dire a una donna che è bellissima” : Sanremo 2020, Amadeus sulle polemiche e le accuse di sessismo Il presentatore del Festival di Sanremo 2020 Amadeus è tornato sulla polemica e le accuse di sessismo che lo hanno travolto nelle scorse settimane dopo la conferenza stampa di presentazione della 70esima edizione della kermesse musicale in programma dal 4 all’8 febbraio su Rai 1. “Una cosa che non accetto e non accetterò mai è questa storia che non puoi più dire a una ...

Autori - Mogol cavalca Sanremo. Affondo del presidente Siae per regolare il copyright. Il Parlamento non dimentichi la proprietà intellettuale : Tutto il Paese in questi giorni parla del Festival di Sanremo, ma gli artisti, gli Autori e tutto il mondo della cultura vive in uno stato d’incertezza perchè il Parlamento, con tutto quelo che c’è da fare, procede lentamente nel recepimento della direttiva Ue sul copyright approvata lo scorso anno. Delle norme che prevedono da parte dei giganti del web, come Google, YouTube e Facebook, la remunerazione dei contenuti condivisi sulle proprie ...

