Sanremo 2020, per Antonella Clerici e Tiziano Ferro compenso in beneficenza (Di venerdì 31 gennaio 2020) Tiziano Ferro, ospite delle cinque serate del Festival, e Antonella Clerici che di Sanremo ne ha condotto uno (memorabile) in solitaria e accompagna Amadeus in questo debutto nella sera di venerdì, hanno scelto di devolvere i propri cachet in beneficenza. Ferro ha individuato cinque associazioni, cui devolverà la cifra (ignota) percepita dalla Rai per le sue cinque serate in qualità di ospite speciale accanto ad Amadeus e Fiorello: il cachet di Tiziano Ferro per Sanremo 2020 sarà diviso tra la sede di Latina dell’AVIS (Associazione Volontari Italiani del Sangue), di cui il cantante è ambasciatore da quasi vent’anni, la LILT - Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori (già destinataria dei regali di nozze) presso il Centro Oncologico “G. Porfiri” dell’Ospedale S. Maria Goretti, quindi il Centro Donna Lilith, che accoglie, assiste e supporta le donne e i minori vittime di ... blogo

