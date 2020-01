Sanremo 2020, i dieci grandi misteri che solo il Festival potrà chiarire (Di venerdì 31 gennaio 2020) C’è sempre una quota di brani che potrebbero essere raggruppati in un’area dal nome poco raffinato ma molto evocativo “Ambrogio, passami il secchio che avverto una leggera voglia di ributtare“. Chi saranno i prestigiosi membri di questa categoria? Lo scopriremo solo guardando. Un altra gettonatissimo gruppo ogni anno presente al mitico Festivàl è quello “amore vado un attimo in bagno e vedo se dalla tazza spunta un Gremlins così ci facciamo due chiacchiere“. Insomma, assentarsi per non sentire. Anche in questo caso, grande attesa: chi sarà a comporre questo gruppo di solito molto numeroso? Altro evergreen di ogni Sanremo che si rispetti, “Oh mio Dio perché urla così?“. Quest’anno, osservando la lista dei cantanti, sembra che questa categoria sia in leggera sofferenza. Momento imbarazzo. Di solito si verifica alla presenza del ... ilfattoquotidiano

