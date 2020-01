Sanremo 2020: Gente de Zona alla serata finale (Di venerdì 31 gennaio 2020) Gente de Zona Amadeus arruola il gruppo cubano Gente de Zona, formato da Alexander Delgado e Randy Malcom, per far ballare il Teatro Ariston durante la finale di sabato 8 febbraio del Festival di Sanremo 2020. Per l’occasione, i due proporranno un medley dei loro successi La Gozadera e Bailando, accompagnati dal corpo di ballo della Rai. Proprio Bailando è stata la hit che ha fatto diventare famosi i Gente de Zona. Il brano, con la presenza di Enrique Iglesias e Descemer Bueno, è stato il più grande successo latino del 2014. La Gozadera, invece, con il featuring di Marc Anthony, è stata la prima mega-hit del duo come artisti principali (in Italia ha raggiunto il disco d’oro). La coreografia di questa canzone, con i suoi divertenti movimenti di testa, ha ispirato una miriade di meme e ha riempito le sale da ballo in tutto il mondo. Il video musicale di questo singolo, non a ... davidemaggio

GiovanniFerrar : Felice di rivedere @MarroneEmma sul palco dell’Ariston! - Radio105 : Emma sarà anche a Sanremo 2020! @MarroneEmma ? #Emma #EmmaMarrone #Sanremo2020 #30gennaio #Radio105 - LaStampa : La denuncia è stata presentata da Gisella Valenza, presidente associazione “Italia Donne” contro i testi del brano… -