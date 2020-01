Sanremo 2020 | Emma Marrone alla vigilia del festival | Non potevo non parlare della

Junior Cally a Sanremo 2020. L'ipocrisia nel pensiero unico sul rapper di Focene? No - grazie : ?Tu nun ce crederai nun ciò più visto. L?ho presa ar collo e nun me so? fermato. Che quann?è annata a tera senza fiato... Ner cielo da ?no squarcio...

Sanremo 2020 - Gaetano e Chiara Castelli : «Cosa si nasconde dietro la nostra scenografia» : FESTIVAL DI Sanremo 2020 (Gaetano Castelli)FESTIVAL DI Sanremo 2019 (FRANCESCA MONTINARO)FESTIVAL DI Sanremo 2018 (EMANUELA TRIXIE ZITKOWSKY)FESTIVAL DI Sanremo 2017 (RICCARDO BOCCHINI)FESTIVAL DI Sanremo 2016 (RICCARDO BOCCHINI)FESTIVAL DI Sanremo 2015 (RICCARDO BOCCHINI)FESTIVAL DI Sanremo 2014 (EMANUELA TRIXIE ZITKOWSKY)FESTIVAL DI Sanremo 2013 (FRANCESCA MONTINARO)FESTIVAL DI Sanremo 2012 (Gaetano Castelli)FESTIVAL DI Sanremo 2011 (Gaetano ...

Rancore - il «rapper ermetico» a Sanremo 2020 : Un anno dopo esserne stato in un certo senso ospite, Rancore torna all’Ariston tra i Campioni in gara a Sanremo 2020 con il brano Eden. Proprio al Festival, infatti, il rapper si era fatto conoscere, in qualità di co-autore e MS accanto a Daniele Silvestri per Argentovivo, brano che ha ricevuto diversi riconoscimenti del Festival (Premio della critica “Mia Martini”, Premio della Sala Stampa Lucio Dalla e Premio ...

Sanremo 2020 : Matteo Salvini polemico sui compensi : Prevedibile come un rutto dopo aver bevuto un bicchiere di Coca-Cola, Matteo Salvini su Twitter – archiviate le elezioni regionali su Calabria ed Emilia Romagna (dove ne è uscito con le ossa rotte) – ha polemizzato sui compensi dei protagonisti del prossimo Festival di Sanremo. Per farlo ha preso ad esempio l’articolo del Corriere della Sera (e quindi non una fonte ufficiale Rai) che ha previsto 300 mila euro a Roberto Benigni, ...

Emma Marrone a Sanremo 2020 - mai più bionda : «Dopo il tumore i medici hanno sconsigliato le tinture» : Emma Marrone torna al Festival di Sanremo, dopo averlo vinto da concorrente nel 2012 con il brano Non è l’inferno e dopo averlo condotto al fianco di Carlo Conti nel 2015: la cantante salentina sarà ospite nella doppia veste di attrice e cantante. In un’intervista a Sette, il settimanale del Corriere della Sera, Emma ha rivelato di non poter più essere bionda, forse per sempre: colpa di quel tumore alle ovaie combattuto con un intervento ...

Sanremo 2020 - Francesca Sofia Novello : “Valentino Rossi? Mi ha consigliato di ridimensionare le polemiche" : Francesca Sofia Novello racconta cosa le ha detto Valentino Rossi subito dopo le dichiarazioni di Amadeus durante la conferenza stampa di presentazione di Sanremo 2020. Francesca Sofia Novello, una delle co-conduttrici del prossimo Sanremo 2020, svela cosa le ha detto Valentino Rossi, dopo essersi trovata al centro delle polemiche per la frase pronunciata da Amadeus durante la conferenza stampa. La giovane modella scelta da Amadeus "perché ha la ...

Sanremo 2020 - chi sono i cantanti in gara e quali le loro canzoni di successo. Le hit e le non-hit dei 24 “Big” scelti da Amadeus. PRIMA PARTE : Passiamo in rassegna la PRIMA metà dei 24 Big selezionati da Amadeus per Sanremo 2020. Per ognuno la canzone più ascoltata su Spotify: da “Magicabula” del contestato Junior Cally ad “Adesso” del talentuoso Diodato Per soffiare le candeline sui 70 anni del Festival più longevo e appassionante d’Italia, che tutto il mondo ci invidia, la Rai ha deciso di sperimentare con Amadeus: una nuova carta aziendale di successo ...

Il presidente Rai Marcello Foa : “Junior Cally a Sanremo 2020 è eticamente inaccettabile” : Il presidente del servizio pubblico torna sulla questine Junior Cally a poco meno di una settimana dall'inizio del Festival di Sanremo. Intervenendo nel corso della riunione del Cda del 30 gennaio, Marcello Foa si è detto fermamente contrario alla partecipazione al Festival del rapper, in linea con la posizione del suo partito di riferimento, la Lega.Continua a leggere

Cachet Sanremo 2020 | La polemica di Salvini e l’ironia del web : Matteo Salvini si esprime sui Cachet di Sanremo in maniera molto critica ma, sul web, sono moltissimi quelli che rispondono con ironia: forse per una volta la polemica sarà stroncata sul nascere. Matteo Salvini ha deciso di unirsi al coro di critiche che sono piovute sulla Rai e sugli organizzatori del Festival di Sanremo nel momento in […] L'articolo Cachet Sanremo 2020 | La polemica di Salvini e l’ironia del web è stato pubblicato ...

Sanremo 2020 : scarica la griglia per votare le esibizioni – DOWNLOAD GRIGLIA : Sta per iniziare la settantesima edizione del Festival di Sanremo, quest’anno condotto da Amadeus, e i 24 big in gara sono pronti a sfidarsi all’ultimo brano per ottenere la vittoria. La manifestazione andrà in onda dal 4 all’8 Febbraio su Rai 1 e come ogni anno si svolgerà nella città di Sanremo. Guarderete Sanremo? Avete già creato un gruppo d’ascolto? Ma soprattutto, siete pronti a far parte della Giuria Trash ...

Sanremo 2020 - Amadeus : “Le polemiche? Non ci penso - sono spontaneo e ci sta qualche gaffe” : Il conduttore e direttore artistico del prossimo Festival di Sanremo prova a gettare acqua sulle polemiche roventi scatenatesi nelle ultime settimane sulla kermesse: "A settembre pensavo 'non ci saranno polemiche, sono il presentatore della porta accanto', e invece è successo veramente di tutto".Continua a leggere

Sanremo 2020 - Matteo Salvini contro la RAI : “Compensi pazzeschi” : Ad una settimana dall'inizio del Festival di Sanremo 2020, Matteo Salvini, terminati gli impegni elettorali, attacca la RAI per i compensi di Amadeus e dei suoi ospiti. Matteo Salvini entra a gamba tesa su Sanremo 2020, attaccando la RAI per i compensi di Amadeus e Roberto Benigni, ragionando su cifre mai confermate da Viale Mazzini. Matteo Salvini questa volta non usa il citofono ma affida la sua protesta a Twitter, condividendo un titolo del ...

Salvini si scaglia contro i cachet di Sanremo 2020 : “Cifre pazzesche” : Salvini commenta i cachet di Sanremo 2020 È un Sanremo ricco di polemiche quello della 70esima edizione. Dopo le critiche al conduttore Amadeus per le sue frasi giudicate sessiste arriva la polemica sul cachet di alcuni ospiti e anche Matteo Salvini si inserisce nel dibattito. L’ex ministro dell’Interno commenta i compensi del Festival di Sanremo 2020 sui social. Commentando l’articolo del Corriere della Sera che riassume i ...

Riki posta la cover - ma non rischia la squalifica da Sanremo 2020 - : Serena Granato In una nota diramata dall'organizzazione del Festival di Sanremo 2020, è stato riportato che Riki non rischia la squalifica dalla gara dei Big Mancano ormai pochi giorni all'inizio della settantesima edizione del Festival di Sanremo. L'evento in arrivo verrà condotto da Amadeus su Rai 1 e si terrà al Teatro Ariston dal 4 all'8 febbraio. Ma, negli ultimi giorni, sono esplose le prime polemiche sull'attesa gara della ...