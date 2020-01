Sanremo 2020 | compensi | la Clerici non prende un euro | Tiziano Ferro dà in

Biagio Antonacci a Sanremo 2020 tra il nuovo album e il tour stanziale : Biagio Antonacci a Sanremo 2020 dopo il rilascio del nuovo album. L'artista di Rozzano approderà sul palco del Festival dopo la conferma da parte del direttore artistico, Amadeus, che ha rivelato il nuovo nome confermato nel corso di una delle ultime puntate di Porta a Porta. Il cantautore lombardo viene dal rilascio di Chiaramente Visibili Dallo Spazio, ultimo album di inediti, dal quale ha appena rilasciato il singolo Ti Saprò Aspettare. ...

Sanremo 2020 - annunciato il super ospite della finale : ecco chi è : Biagio Antonacci è l’ultimo nome che si è aggiunto alla lunga lista degli ospiti che, durante la settantesima edizione del Festival di Sanremo, calcheranno il palco dell’Ariston. Biagio, come rivelato oggi, sarà uno dei super ospiti dell’ultima serata della kermesse. Sabato 8 febbraio vedremo quindi il cantautore esibirsi con l’orchestra in un medley dei suoi successi. Inoltre canterà Ti saprò aspettare, il nuovo brano ...

Sanremo 2020 : Biagio Antonacci super ospite della finale : Biagio Antonacci salirà sul palco dell’Ariston per la serata conclusiva del Festival di Sanremo 2020. È stato lui stesso a confermarlo in un post su Instagram. Il suo intervento sarà l’occasione per presentare il nuovo attesissimo brano. Biagio Antonacci, attesissimo sull’Ariston Il cantante Biagio Antonacci conferma l’indiscrezione che lo voleva al Festival di Sanremo. Tramite un post pubblicato su Instagram, l’artista ha rivelato che ...

Sanremo 2020 - per Antonella Clerici e Tiziano Ferro compenso in beneficenza : Tiziano Ferro, ospite delle cinque serate del Festival, e Antonella Clerici che di Sanremo ne ha condotto uno (memorabile) in solitaria e accompagna Amadeus in questo debutto nella sera di venerdì, hanno scelto di devolvere i propri cachet in beneficenza. Ferro ha individuato cinque associazioni, cui devolverà la cifra (ignota) percepita dalla Rai per le sue cinque serate in qualità di ospite speciale accanto ad Amadeus e Fiorello: il cachet ...

Cosa vedere in tv se non si segue Sanremo 2020 : la programmazione delle altre reti : Tutta la programmazione di Rai, Mediaset e La7 nelle prime serate dal 4 all'8 febbraio, in alternativa al Festival di Sanremo 2020. Tra talk politici e serie tv, è ricchissima la programmazione cinematografica (dagli horror alle commedie), perfetta per chi preferisce un bel film alle canzoni dell'Ariston.Continua a leggere

Sanremo 2020 - parla Anzaldi : “Tiziano Ferro è un esempio - la Rai ne parli” : Michele Anzaldi, segretario della Commissione Vigilanza Rai, applaude alla decisione del cantante di devolvere l'intero cachet in beneficenza e chiede che il servizio pubblico dia risalto alla notizia: "Un gesto di grande trasparenza e di generosità, la Rai ne deve parlare". Tra gli enti scelti da Tiziano Ferro anceh AVIS e LILT, la Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori.Continua a leggere

Sanremo 2020 - scaletta sera per sera : Il 70° Festival di Sanremo va in onda dal 4 all'8 febbraio 2020 su Rai 1 con la conduzione e la direzione artistica di Amadeus. 24 i Big in gara, 8 le Nuove Proposte uscite da Sanremo Giovani, Tiziano Ferro e Fiorello ospiti fissi e 10 co-conduttrici al fianco di Amadeus nel corso delle 5 serate.prosegui la letturaSanremo 2020, scaletta sera per sera pubblicato su TVBlog.it 31 gennaio 2020 18:00.

Sanremo 2020 - tutte le canzoni in gara con testo e significato : Amadeus ha scelto e annunciato le 24 canzoni in gara a Sanremo 2020, vere protagoniste della 70esima edizione del Festival. Ecco la lista delle canzoni proposte dai big in gara, il cui testo è ancora top secret: differenti sonorità, melodie e sensibilità fanno sì che le canzoni di Sanremo siano rappresentative delle tendenze musicali contemporanee.Continua a leggere

Sanremo 2020 - tutti i 24 cantanti in gara con le canzoni : I cantanti e le canzoni in gara a Sanremo 2020 nella categoria Campioni: il cast dei 24 big è al completo tra nomi tipicamente sanremesi e molte new entry. In occasione dei 70 anni della kermesse più importante d'Italia i cantanti si esibiranno non solo cantando le loro canzoni, ma eseguendo dei brani che hanno fatto la storia del Festival durante la serata dei duetti.Continua a leggere

Sanremo 2020 | Mirko Matteucci all’Ariston - Missouri4 debutta su RaiPlay : Mirko Matteucci, meglio conosciuto con lo pseudonimo di Missouri4, arriva su RaiPlay con “Le storie di Mirko”. Cosa farà il tassista più irriverente della tivù a Sanremo? Che fine ha fatto Mirko? La domanda più famosa dei social per quanto riguarda l’intrattenimento televisivo: il celebre tassista romano, protagonista – fino all’anno scorso – della trasmissione […] L'articolo Sanremo 2020 | Mirko Matteucci ...

Sanremo 2020 - testi canzoni : «Baciami adesso» di Enrico Nigiotti : Enrico Nigiotti Enrico Nigiotti torna dopo un anno al Festival di Sanremo con una struggente canzone d’amore, Baciami adesso, che racconta il tentativo di salvare una storia in difficoltà. Nel brano il cantautore canta di un legame importante ma ormai in crisi, fatto di liti e momentanea lontananza, che lui vorrebbe proteggere, al quale vuole dare ancora un’occasione. E il modo migliore per salvare quell’amore per Nigiotti è il ...

Brani Sanremo 2020 - Elodie canta Andromeda : il testo e il significato : Alla sua seconda volta sul palco dell’Ariston, l’ex concorrente di Amici 19 porta un brano scritto da Mahmood e Dardust per lei! Parliamo di Elodie che a Sanremo 2020 canta Andromeda. La definisce ” un brano che sembra cucito addosso a lei” una canzone molto particolare che descrive il suo modo di essere. E visto che il brano inizia con un verso che fa “dici che sono una grande stronza...” si può ben intuire ...

Sanremo 2020 - Biagio Antonacci sarà il super ospite dell’ultima serata : Il cantante e musicista sul palco del Festival non solo ripercorrerà con un medley le tappe più importanti dei suoi successi, ma regalerà al pubblico il nuovo attesissimo bravo 'Ti saprò saprò aspettare', interamente scritto da lui ed estratto dall'album 'Chiaramente visibili dallo spazio', pubblicato il 29 novembre per Iris/Sony Music.Continua a leggere

Marco Masini festeggia 30 anni di carriera in gara fra i campioni a Sanremo 2020 : Milano. «Non mi aspetto assolutamente niente da questo festival se non che è una bellissima occasione per imparare: nel 1990