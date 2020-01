Sanremo 2020, come funzionano il regolamento e le giurie. Televoto importante, ma non decisivo (Di venerdì 31 gennaio 2020) Sanremo 2020: tutto quello che c’è da sapere sul regolamento, il Televoto e le giurie Dal 4 al 08 febbraio 2020, Raiuno trasmetterà in diretta per cinque prime serate il 70° Festival della Canzone Italiana di Sanremo. Quello che vede alla conduzione e alla direzione artistica Amadeus, sarà un Festival all’insegna della tradizione, per omaggiare la sua lunga storia e il grande traguardo della settantesima edizione, ma non mancheranno le innovazioni; a partire dal regolamento. Quest’anno, infatti, viene a mancare la storica “Giuria di qualità”. I 24 Artisti in gara nella categoria “Campioni” verranno valutati nella varie serate da tre giurie diverse: Giuria Demoscopica, Giuria della Sala Stampa Tv Radio e Web, Orchestra del Festival. Anche la serata dedicata alla reinterpretazione di brani sanremesi storici verrà valutata. regolamento Festival di ... oasport

