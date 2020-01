Sanremo 2020: amori tormentati e denuncia sociale nelle canzoni dei big (Di venerdì 31 gennaio 2020) Piero Pelù Mancano pochissimi giorni all’avvio del Festival di Sanremo 2020 e, tra una polemica e l’altra, è giusto che le canzoni tornino al centro della scena. Il pubblico potrà ascoltarle soltanto in diretta ma, intanto, abbiamo studiato i testi dei big in gara… scoprendo che quest’anno, purtroppo, le storie d’amore creano qualche grattacapo. Sanremo 2020: le canzoni d’amore D’amore si canta tanto anche in quest’edizione del concorso, sebbene la parola amore venga usata – ritornelli a parte – solo una decina di volte. Si tratta di amori tormentati, difficili, finiti, incapaci di dare vera felicità: Achille Lauro in Me ne Frego racconta una relazione dannosa, destinata a fargli solo del male ma alla quale non riesce a sottrarsi; meno drastico e romantico, pur essendo dello stesso avviso, è Diodato in Fai Rumore. Le relazioni ... davidemaggio

