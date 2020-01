San Valentino ad Orvieto: “La luna nel pozzo” (Di venerdì 31 gennaio 2020) Appuntamento romantico e suggestvo ad Orvieto che festeggia il San Valentino con una magica luna piena calata nel Pozzo di San Patrizio e una serenata alla città cantata dai balconi del centro storico. Questi sono alcuni degli appuntamenti della manifestazione "Innamorati di Orvieto", vento promosso dal Comune dal 14 al 16 febbraio. fanpage

