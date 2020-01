San Teodoro, 23enne si schianta con l’auto in galleria e muore (Di venerdì 31 gennaio 2020) A San Teodoro, in Sardegna, un giovane di soli 23 anni è morto schiantandosi con la sua auto contro la parete di cemento di una galleria, mentre percorreva la statale 131 Dcn, verso Nuoro. Massimo Sale, questo il nome del giovane, era a bordo di una Nissan Qashqai: quando i soccorritori sono arrivati era già morto. Tragedia sulle strade sarde per un’altra giovanissima vita che si è spenta. Nella tarda serata di martedì 28 gennaio 2020, Massimo Sale, di soli 23 anni, stava guidando la sua auto, una Nissan Qashqai, sulla strada statale 131 Dcn, verso Nuoro. Quando è entrato nella galleria, mentre si trovava all’altezza di San Teodoro, il giovane, che vive a Illorai, in provincia di Sassari, ha perso il controllo del mezzo, che è andato a schiantarsi contro la parete in cemento della galleria ... bigodino

