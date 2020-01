San Leucio, il presidente Varricchio: “Arbitraggio indecente, avviato il reclamo” (Di venerdì 31 gennaio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiLa sconfitta sul campo della Dragonese ha lasciato il segno: 3 a 1 sul campo per i casertani e San Leucio del Sannio decimato dal giudice sportivo che ha usato, su referto del direttore di gara Paolo Di Nardo di Frattamaggiore, la mano pesante. Cinque giornate a capitan De Nisi, quattro a Enrico Franco e cinque mesi tondi di inibizione al presidente Gaetano Varricchio. E’ proprio il numero uno della società sannita a raccontare ciò che è successo: “Una vergogna, la peggiore direzione arbitrale da quando sono nel mondo del calcio. Incompetente è il termine giusto per definire un ragazzino che, come gli ho detto sul campo, dovrebbe arbitrare gare dei pari età e non fare danni in queste categorie”. Il pomeriggio nero di Di Nardo è durato tutto il pomeriggio: “Una direzione disarmante che ha toccato il picco quando nel ... anteprima24

