‘San Giorgio a Cremano – Casa Troisi’: la stazione della circumvesuviana cambia nome (Di venerdì 31 gennaio 2020) La stazione della circumvesuviana di San Giorgio a Cremano intitolata a Massimo Troisi. Lo ha deciso l'Ente Autonomo Volturno. Soddisfatto anche il sindaco Giorgio Zinno: "Tutta la città di San Giorgio a Cremano è la Casa di Massimo Troisi". La nuova nomenclatura già presente in stazione, che diventa San Giorgio a Cremano - Casa Troisi. fanpage

