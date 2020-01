Salvini sfida gli alleati sui candidati alle regionali. Obiettivo principale è la Meloni (Di venerdì 31 gennaio 2020) Se da una parte fa una leggera autocritica, dall’altra non vuole lasciare spazi agli alleati. “I candidati alle regionali li dobbiamo rivedere tutti”. Sono passate da pochi minuti le 14 a via Bellerio, i membri del consiglio federale sono tutti seduti, da Giancarlo Giorgetti a Luca Zaia, tutti intenti ad ascoltare Matteo Salvini, il quale scandisce queste parole e utilizza per ben due volte il verbo “rivedere”. Un verbo che cela un vero e proprio attacco ai due alleati di coalizione, “i piccoli” – li chiamano così in Lega – Fratelli d’Italia e Forza Italia. Con un dettaglio: l’attacco sembra più rivolto alla scalpitante Meloni che al generoso Cavaliere di Arcore. La rivalità fra Matteo e Giorgia è ormai nei fatti. Con la pasionaria di Fratelli d’Italia che si accredita come ... huffingtonpost

