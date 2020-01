“Salvini in 5 minuti mi ha rovinato la vita”: parla il giovane del citofono (Di venerdì 31 gennaio 2020) Le prime dichiarazioni del diciassettenne che è stato intervistato nel corso di una trasmissione televisiva: “Sono un calciatore, non sono uno spacciatore”. Diciassette anni. Il calcio come passione e prospettiva. Addirittura una convocazione in nazionale. Italiana. Il ritratto che emerge dalle parole di Yassin – il diciassettenne a cui ha citofonato Salvini – non è … L'articolo “Salvini in 5 minuti mi ha rovinato la vita”: parla il giovane del citofono proviene da www.meteoweek.com. meteoweek

