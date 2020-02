Salvini: "Così il governo tutela la salute degli italiani?" (Di venerdì 31 gennaio 2020) Il governo ha proclamato lo stato di emergenza di sei mesi per contrastare l'epidemia di coronavirus dopo i due casi acclarati e un terzo caso sospetto registrati a Roma nelle ultime 24 ore. Coronavirus, l'OMS dichiara l'emergenza sanitaria globale Dopo i recenti casi di Coronavirus 2019-nCoV in numerosi Paesi al di fuori della Cina, con conferma di contagio diretto da persona a persona, l'OMS ha dichiarato l'emergenza sanitaria globale. Il leader della Lega Matteo Salvini continua ad approfittarne per sparare a zero contro l’esecutivo: "Fatemi capire... I primi due casi di Coronavirus in Italia sarebbero sbarcati tranquilli a Malpensa il 23 gennaio e, senza alcun controllo, avrebbero girato per giorni mezza Italia, fino ad arrivare in un albergo nel pieno centro di Roma. È Così che il governo tutela la salute e la ... blogo

