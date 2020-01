Salerno, incidente sul lungomare Marconi: ferito carabiniere (Di venerdì 31 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoUn carabiniere di 32 anni è rimasto ferito in un incidente verificatosi questa mattina sul lungomare Marconi. L’uomo, di origini calabresi ma residente a Mercato San Severino, stava percorrendo il lungomare da Torrione verso Pastena e si trovava in fase di sorpasso quando una donna a bordo di un’auto lo ha travolto in pieno. Secondo i primi rilievi dei sanitari giunti sul posto il carabiniere avrebbe rimediato fratture a un polso e a una caviglia. le sue condizioni non desterebbero particolari preoccupazioni. L'articolo Salerno, incidente sul lungomare Marconi: ferito carabiniere proviene da Anteprima24.it. anteprima24

