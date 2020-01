Sabrina Salerno: «A 50 anni è tutto meglio» (Di venerdì 31 gennaio 2020) Correva l’anno 1986 e a pochi mesi dall’esplosione della centrale nucleare di Chernobyl, un’altra deflagrazione avrebbe investito noi adolescenti dell’epoca. E questa volta gli effetti non sarebbero arrivati portati dai venti di grecale; la bomba ci scoppiava in casa, trasformando i connotati estetici del desiderio: Sabrina Salerno cantava, contorcendosi sulla prua di una barca, Sexy Girl, un brano di una ripetitività ipnotica, ma non era quello il punto. Il punto era che il bon ton di Patsy Kensit – nostro faro estetico fino ad allora – poteva pure andare a farsi benedire. Genovese, maggiorenne per un soffio, era arrivata alla musica come Miss (Lido e Liguria) e dopo aver partecipato a qualche programma tv. L’aveva scoperta Claudio Cecchetto, che allora scopriva ogni cosa, e aveva fatto di lei una specie di pin up della musica dance. Per capire di che cosa parlo consiglio di digitare ... vanityfair

SabrinaSalerno : Online la mia intervista su @dilei_it #Sanremo2020 #Festival @SanremoRai #Sabrina #SabrinaSalerno - daniele_carolis : RT @see_lallero: Sabrina Salerno e Jo Squillo - Siamo Donne (1991) Da 'Il gioco dei giochi' del 29 marzo 1991 su Canale 5. #Sanremo2020 -… - gabciberman : RT @see_lallero: Sabrina Salerno e Jo Squillo - Siamo Donne (1991) Da 'Il gioco dei giochi' del 29 marzo 1991 su Canale 5. #Sanremo2020 -… -