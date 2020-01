Rugby, Sei Nazioni under 20 2020: una bella Italia si impone per 17-7 sul Galles (Di venerdì 31 gennaio 2020) Inizio da sogno per la Nazionale Italiana under 20 nel Sei Nazioni di Rugby di categoria: nella prima giornata vittoria spettacolare a domicilio per gli azzurrini che si impongono per 17-7 allo Stadium Zip World di Colwyn Bay sui padroni di casa del Galles. Una spettacolare rimonta per la banda guidata da coach Roselli: i Dragoni infatti si erano portati avanti con una meta in apertura, poi però Drudi e Garbisi sono riusciti a ribaltare il risultato. Sei Nazioni under 20: Galles-Italia 7-17 Tabellino: 5′ meta Costelow tr. Costelow (7-0), 13′ meta Drudi (7-5), 21′ cp. Garbisi (7-8), 42′ cp. Garbisi, 44′ cp. Garbisi, 55′ cp. Garbisi (7-17) Galles U20: 15 Josh Thomas; 14 Dan John, 13 Osian Knott, 12 Aneurin Owen, 11 Ewan Rosser; 10 Sam Costelow, 9 Dafydd Buckland; 1 Callum Williams, 2 Dom Booth, 3 Ben Warren, 4 Jac Price, 5 Ben Carter, 6 Ioan Davies, 7 ... oasport

